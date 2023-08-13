Надоели потомки "великих укров" до смерти!

На фоне многократных и уже даже не столько раздражающих или выбешивающих, как раньше, а начале СВО, а просто изрядно, до оскомины навязших в зубах заявлений ответственных, малоответственных, безответственных лиц и совсем уж последних п-здоболов, пытающихся казаться теми, кем они не являлись, не являются и являться никогда не будут: то есть людьми, от которых в этом мире что-то зависит, насчёт готовности России к мирным переговорам по ситуации на Украине, прилетающие от киевского режима ежедневные приветы у нас даже никого уже не удивляют.