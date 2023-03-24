Гегемон пока наблюдает и тестирует​ сущность происходящего между Китаем и Россией

Гегемон пока наблюдает за сущностью происходящего между Китаем и Россией. Сущность будет определяться временем и конкретным экономическим поведением Китая в отношении Гегемона и России, а не бумажками, словами, общением, обещаниями.
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