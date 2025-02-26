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Царьград

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Более 40 взрывов. ВСУ продолжают атаковать Туапсе с дронов

Более 40 взрывов. ВСУ продолжают атаковать Туапсе с дронов

Названа предполагаемая цель беспилотниковТревожная ночь на побережье Чёрного моря не закончилась. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в ночь на 26 февраля под ударом дронов ВСУ оказался город Туапсе.

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