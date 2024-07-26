В Минобороны Украины допустили очередное снижение мобилизационного возраста В Минобороны Украины допустили вероятность очередного снижения мобилизационного возраста, если ситуация на фронте поменяется.
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В Минобороны Украины допустили очередное снижение мобилизационного возраста В Минобороны Украины допустили вероятность очередного снижения мобилизационного возраста, если ситуация на фронте поменяется.
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