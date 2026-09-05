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Раздевалась по первому требованию, будучи замужем за Меладзе: Вера Брежнева и ее «болючая правда»

Раздевалась по первому требованию, будучи замужем за Меладзе: Вера Брежнева и ее «болючая правда»

За фасадом «идеальной блондинки» Веры Брежневой скрывалась тень, которая преследовала её на протяжении всей карьеры.

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