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Тульские новости

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В Туле простились с хирургом и парламентарием Олегом Лукичёвым

В Туле простились с хирургом и парламентарием Олегом Лукичёвым

Олег Лукичёв был не только врачом и главным врачом областной больницы, но и председателем Тульской областной Думы, активно боролся за губернаторское кресло.

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