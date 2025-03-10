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Царьград

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Карт-бланш на убийство мирных. Солдат ВСУ обещали не наказывать за бессмысленную жестокость

Карт-бланш на убийство мирных. Солдат ВСУ обещали не наказывать за бессмысленную жестокость

Украинские командиры поощряли безнаказанность преступлений против мирного населенияБезнаказанность за убийства мирных граждан в Курской области и на Донбассе пообещало солдатам ВСУ их командование.

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