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Червиченко – о победе «Спартака»: «Игроки красиво падали, громко кричали и наплакали на пенальти»

Червиченко – о победе «Спартака»: «Игроки красиво падали, громко кричали и наплакали на пенальти»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о победе столичной команды над «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ.

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