Ваша работа вызывает негативные эмоции?

Вот как узнать, является ли атмосфера в вашем рабочем коллективе токсичной или просто вам не подходитНекоторые профессии неудовлетворительны, поскольку не соответствуют вашим предпочтениям — другие представляют собой неприятность из-за хаоса на рабочем месте.