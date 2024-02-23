Ваша работа вызывает негативные эмоции?

Вот как узнать, является ли атмосфера в вашем рабочем коллективе токсичной или просто вам не подходитНекоторые профессии неудовлетворительны, поскольку не соответствуют вашим предпочтениям — другие представляют собой неприятность из-за хаоса на рабочем месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)