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Гру о Шабанове: «Говорил всем: «Дайте ему 2-3 года в НХЛ – и он во всем разберется». Максиму необходим контакт с тренерами. Он должен чувствовать, что его поддерживают»

Бывший главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мыслями по поводу нападающего Максима Шабанова , который прошлый сезон провел в « Айлендерс », а в это межсезонье перешел в «Миннесоту».

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