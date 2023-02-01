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Генменеджер «Ванкувера» о новом капитане: «Хьюз и Петтерссон показали, что могут возглавить команду»

Генеральный менеджер «Ванкувера» высказался о ситуации с назначением нового капитана. Клуб обменял Бо Хорвата в «Айлендерс», нападающий носил капитанскую литеру с 2019 года.

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