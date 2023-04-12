Военное обозрение

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Российский спецназ ПТРК с термобарическими боеприпасами на колонне ВСУ под Угледаром отработал вариант будущего уничтожения натовских танков

Российский спецназ ПТРК с термобарическими боеприпасами на колонне ВСУ под Угледаром отработал вариант будущего уничтожения натовских танков

В районе Угледара российские бойцы пресекли продвижение колонны украинской бронетехники. Несколько танков и БМП ВСУ выдвинулись для ведения огня по российским позициям и высадки десанта с целью «просачивание» сквозь передовые порядки ВС РФ.

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