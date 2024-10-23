В Ростовской области полицейские приняли участие в информационно-профилактической встрече

В Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики состоялась информационно-профилактическая встреча. В рамках беседы со студентами обсуждались вопросы антикоррупционной политики, а также профилактики заболеваний, зависимости и употребления психоактивных веществ.
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