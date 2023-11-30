«Ученик года» из Челябинска выпал из окна в Москве

«Ученик года» из Челябинской области погиб после падения из окна общежития медуниверситета в Москве. Он стал победителем регионального конкурса в 2018 году и учился на пятом курсе медицинского университета имени Сеченова.
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