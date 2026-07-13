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Невеста

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Четыре отражения одного счастья: личный опыт матери монохромных четверняшек

Четыре отражения одного счастья: личный опыт матери монохромных четверняшек

Судьба порой пишет сценарии, которые кажутся невероятными даже для искушенных рассказчиков. Я никогда не думала, что окажусь в эпицентре статистической аномалии, но теперь моя жизнь — это бесконечный, шумный и удивительно трогательный сериал, главные роли в котором исполняют четыре абсолютно идентичные актрисы.

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