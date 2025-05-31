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Последовательнице Чарльза Мэнсона Патрисии Кренуинкел одобрили прошение об УДО

Последовательнице Чарльза Мэнсона Патрисии Кренуинкел одобрили прошение об УДО

Комиссия по тюрьмам Калифорнии рекомендовала условно-досрочно освободить Патрисию Кренуинкел, отбывающую пожизненный срок за участие в серии убийств, которые в 1969 году совершили в Лос-Анджелесе последователи Чарльза Мэнсона.

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