Как читать дно с берега без эхолота: мой метод простукивания рельефа

Когда я только начинала осваивать рыбалку, берег казался мне лотереей. Выбираешь симпатичное место с чистой водой и удобным подходом, делаешь забросы, но что скрывается под поверхностью, оставалось тайной за семью печатями.
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