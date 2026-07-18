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Туризм и География

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Как читать дно с берега без эхолота: мой метод простукивания рельефа

Как читать дно с берега без эхолота: мой метод простукивания рельефа

Когда я только начинала осваивать рыбалку, берег казался мне лотереей. Выбираешь симпатичное место с чистой водой и удобным подходом, делаешь забросы, но что скрывается под поверхностью, оставалось тайной за семью печатями.

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