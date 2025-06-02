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11 миллионов мигрантов — гигантская армия: этого хватит, чтобы уничтожить Россию изнутри

11 миллионов мигрантов — гигантская армия: этого хватит, чтобы уничтожить Россию изнутри

Пока лишь только Бастрыкин пытается обострить проблему и достучаться до разума представителей правящей элиты.

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Комментарии
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Betahon
Везде торчат уши британцев: как было 500 лет назад, так и сейчас....Пора уже заканчивать с островитянами!
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23 час.
Vladimir Lioubimcev
КУДА СМОТРИТ РУКОВОДСТВО РОССИИ?!!!
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21 час.
СП
Сергей Пильщиков
11 миллионов мигрантов умышленно, целенаправленно запустили в Россию Путин и партия ЕР.
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20 час.
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