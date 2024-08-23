Ситуация на трассе М-4 "Дон" 23 августа 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.23 августа по всей протяжённости трассы М-4 "Дон" царит абсолютно спокойная обстановка, заторов не наблюдается на отрезке пути между Ростовом-на-Дону и Краснодаром.
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