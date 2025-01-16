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Мода и Шоу-бизнес

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Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак

Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак

Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск вдовы умершего мужчины при операции на уменьшение желудка о защите чести и достоинства к журналистке Ксении Собчак, которая выпустила на своем канале видеоролик по этому делу.

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