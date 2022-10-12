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Новый образ США Байдена: зависимы и восприимчивы к нефтяному шантажу

Новый образ США Байдена: зависимы и восприимчивы к нефтяному шантажу

Неспособность отреагировать на демарш арабов нанесет урон позиции США на Ближнем Востоке.Последствия неудачи дипломатии Байдена на Ближнем Востоке в сочетании с упорными попытками следовать «зеленому» курсу остаются в центре внимания экспертов.

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