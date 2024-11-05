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Царьград

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Е1: среди матерей Свердловской области разыграют мотоцикл, смартфон и квартиру

Е1: среди матерей Свердловской области разыграют мотоцикл, смартфон и квартиру

В регионе решили провести дополнительный этап викторины "Опорный край"Ценные призы от квартиры до мотоцикла могут получить многодетные матери Свердловской области.

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