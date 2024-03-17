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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин – 10-й россиянин в истории НХЛ с 500+ передачами в регулярках

Форвард «Рейнджерс» набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (7:4).  В его активе стало 93 (38+55) очка в 67 играх в текущем сезоне.

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