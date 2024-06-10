Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ Филиал Новоаннинские РЭС уведомляют о прекращении подачи электроэнергии 10 июня с 13.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ Филиал Новоаннинские РЭС уведомляют о прекращении подачи электроэнергии 10 июня с 13.