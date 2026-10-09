Николь Шерзингер показала прозрачный наряд на сцене в Дублине

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер вышла на сцену в Дублине в откровенном образе.
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