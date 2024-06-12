Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • ВераВерная
    Александр,👏👏👏👍Вот чё опять не д...
  • Александр Симаков
    Дык ты же вроде донской казак, полковник, , какое у вас на фиг метро?!   Цена на метро подбираются на рынках к трем?!...Реальный ВВП России

ATACMS и ответ Путина

ATACMS и ответ Путина

В последнее время западный мейнстрим нагоняет истерику с разрешением применения своего высокоточного оружия по «старой» российской территории.

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Комментарии
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Лариса Парфенова
Выгнать США отовсюду.
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10 час.
Александр Конкин
Радует.., вот только не даст наша 5 колонна обидеть &quot;белого господина&quot;, последнюю рубаху с народа сдерет, а &quot;господина&quot; в обиду не даст! Пока ВВП им укорот не наведет, это все розовые слюни и зеленые сопли..!
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3 час.
Людмила Фирстова
Слушайте, Александр, а вы способны написать  нормальный комментарий без всякого дерьма на вентилятор ? Судя по всему -НЕТ! Так может просто заткнешься и не будешь отсвечивать?
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3 час.

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