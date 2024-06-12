ATACMS и ответ Путина

Александр Конкин

Радует.., вот только не даст наша 5 колонна обидеть "белого господина", последнюю рубаху с народа сдерет, а "господина" в обиду не даст! Пока ВВП им укорот не наведет, это все розовые слюни и зеленые сопли..!