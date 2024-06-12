В последнее время западный мейнстрим нагоняет истерику с разрешением применения своего высокоточного оружия по «старой» российской территории.
ATACMS и ответ Путина
Комментарии
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Лариса Парфенова
Выгнать США отовсюду.
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10 час.
Александр Конкин
Радует.., вот только не даст наша 5 колонна обидеть "белого господина", последнюю рубаху с народа сдерет, а "господина" в обиду не даст! Пока ВВП им укорот не наведет, это все розовые слюни и зеленые сопли..!
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3 час.
Людмила Фирстова
Слушайте, Александр, а вы способны написать нормальный комментарий без всякого дерьма на вентилятор ? Судя по всему -НЕТ! Так может просто заткнешься и не будешь отсвечивать?
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3 час.
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