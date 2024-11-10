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Куик провел сухой матч в 17-м сезоне подряд. Это 6-й показатель в истории НХЛ: «У меня были хорошие команды. Вратарь не делает шатауты в одиночку»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Детройт» со счетом 4:0. 38-летний голкипер отразил все 37 бросков по воротам.

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