Бузова вызвалась помочь жителям Белгорода после обстрелов

Музыкальная исполнительница и ведущая телевизионных передач Ольга Бузова поделилась сведениями о желании оказать помощь проживающим в Белгородской области гражданам, которые пострадали от артиллерийских атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии