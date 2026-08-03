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Спас рыбак: загадочно пропавшую жительницу Барнаула нашли живой

Спас рыбак: загадочно пропавшую жительницу Барнаула нашли живой

Жительница Барнаула, загадочно пропавшая на прошлой неделе, была найдена живой. Как сообщает Barnaul 22, дочь женщины заявила, что ее случайно нашел рыбак на болоте у озера Хомутина — она была раздета и лежала в зарослях.

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