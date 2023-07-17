Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, находится в Темрюкской ЦРБ

Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, находится в Темрюкской ЦРБ14-летняя девочка, получившая серьезные травмы при взрыве на Крымском мосту, была экстренно доставлена и сейчас пока находится в Темрюкской центральной районной больнице.