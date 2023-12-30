Певец Филипп Киркоров впервые за неделю появился на публичном мероприятии после скандала с вечеринкой Анастасии Ивлеевой.
Киркоров впервые появился на публике после «голой» вечеринки Ивлеевой
Комментарии
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Natalia Ivanova
Да... а костюмчик то не тот.
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12 час.
Наталия Далекая
Когда уже перестанут называть эту попсу королями, примадоннами, императрицами. Чушь несусветная. У них там сдвиг по фазе от собственной значимости. А убери их навсегда, никто страдать не будет, столько талантов в стране, а эти никого не пропускают.
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12 час.
Галина Друзина
Пора этим королям и дивам на пенсию, обнаглели, охамели, просто плюют на всех, потому что знают, что им всё сойдёт с рук.
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11 час.
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