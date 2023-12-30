Киркоров впервые появился на публике после «голой» вечеринки Ивлеевой

Natalia Ivanova Да... а костюмчик то не тот.

Наталия Далекая Когда уже перестанут называть эту попсу королями, примадоннами, императрицами. Чушь несусветная. У них там сдвиг по фазе от собственной значимости. А убери их навсегда, никто страдать не будет, столько талантов в стране, а эти никого не пропускают.