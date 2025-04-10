ЦППК запустила 5 современных экспрессов на Казанском направлении

Пассажиры Казанского направления теперь могут оценить новые комфортабельные поезда. На маршруты Москва — Раменское и Москва — Голутвин вышли пять современных составов ЭП2Д, которые полностью заменили устаревшие.
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