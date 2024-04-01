Продолжающееся наступление российских войск на Авдеевском направлении Российские силы неуклонно продвигаются на Авдеевском направлении, вытесняя украинских боевиков из… Карта боевых действий под Авдеевкой: обзор главных событий на 1 апреля 2024 года .
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