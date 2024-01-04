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«МЮ» подтвердил, что досрочно прекратил аренду Регилона. Защитник возвращается в «Тоттенхэм»

«МЮ» подтвердил, что досрочно прекратил аренду Регилона. Защитник возвращается в «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что активировал опцию досрочного прекращения аренды. «Серхио исполнил роль, для которой мы его подписали: подменил Люка Шоу и Тирелла Маласию, когда они оба выбыли на долгий срок из-за травм.

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