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Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета подростками в Ноябрьске

Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета подростками в Ноябрьске

ИЗВЕСТИЯ Школьников, которые сожгли вертолет в Ноябрьске в ЯНАО, втянули в совершение преступления. При этом ранее дети находились на хорошем счету, заявил во время заседания окружного правительства глава региона Дмитрий Артюхов, его слова приводит пресс-служба правительства ЯНАО.

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Комментарии
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Natalia
Жадность,великая сила для всех людей.А для безголовых тем более
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13 час.

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