Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета подростками в Ноябрьске

ИЗВЕСТИЯ Школьников, которые сожгли вертолет в Ноябрьске в ЯНАО, втянули в совершение преступления. При этом ранее дети находились на хорошем счету, заявил во время заседания окружного правительства глава региона Дмитрий Артюхов, его слова приводит пресс-служба правительства ЯНАО.