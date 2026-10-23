© Francois Mori/APПравоохранительные органы Франции квалифицируют стрельбу в коммуне Трапп (департамент Ивелин) к юго-западу от Парижа, которая привела к смерти одного человека и ранению пятерых, как теракт.
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