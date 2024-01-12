Адвокат: экс-командир "Русича" Торден содержится в Финляндии в жестких условиях

Находящийся под арестом в Финляндии россиянин Воислав Торден (прежнее имя — Ян Петровский), бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич", содержится максимально жестких условиях.
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