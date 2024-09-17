Дмитрий Медведев 14 сентября отмечает 59-летие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Медведев допустил возможность ядерного удара в ответ на действия Запада Экс-президент России, глава партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечает свое 59-летие.
Дмитрию Медведеву 59 лет: самые яркие цитаты политика об «ублюдках и выродках» и не только
Комментарии
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И
Искандер
Ужас какой отважный Айфончик. Правда - белобилетник... Да и сынок Илюша не на сво, а занимается "частными бизнес-проектами"...
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2 час.
Владимир Соловьев
"Работа с Собчаком". САМЫЕ ТОЧНЫЕ И ЯРКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МЕДВЕДЕВУ ДАЛА ЛЮДМИЛА НАРУСОВА, КОГДА МЕДВЕДЕВ БЫЛ ИХ ГОСТЕМ! «Моя не реплика уже, а приговор - ответ Чемезову: кто такой медведев и кто ЧЕМЕЗОВ!
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34 мин.
вд
валерий двойнишников
Хрущев мелко плавает...А Дмитрий и повелитель времени и поднял МВД на небывалую высоту-полицейских. Последнее конечно решение не умное, впрочем, как и все остальное...
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3 мин.
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