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Дмитрию Медведеву 59 лет: самые яркие цитаты политика об «ублюдках и выродках» и не только

Дмитрию Медведеву 59 лет: самые яркие цитаты политика об «ублюдках и выродках» и не только

Дмитрий Медведев 14 сентября отмечает 59-летие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Медведев допустил возможность ядерного удара в ответ на действия Запада Экс-президент России, глава партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечает свое 59-летие.

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И
Искандер
Ужас какой отважный Айфончик. Правда - белобилетник... Да и сынок Илюша не на сво, а занимается &quot;частными бизнес-проектами&quot;...
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Владимир Соловьев
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вд
валерий двойнишников
Хрущев мелко плавает...А Дмитрий и повелитель времени и поднял МВД на небывалую высоту-полицейских. Последнее конечно решение не умное, впрочем, как и все остальное...
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3 мин.

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