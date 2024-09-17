Дмитрию Медведеву 59 лет: самые яркие цитаты политика об «ублюдках и выродках» и не только

И Искандер Ужас какой отважный Айфончик. Правда - белобилетник... Да и сынок Илюша не на сво, а занимается "частными бизнес-проектами"...

Владимир Соловьев "Работа с Собчаком". САМЫЕ ТОЧНЫЕ И ЯРКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МЕДВЕДЕВУ ДАЛА ЛЮДМИЛА НАРУСОВА, КОГДА МЕДВЕДЕВ БЫЛ ИХ ГОСТЕМ! «Моя не реплика уже, а приговор - ответ Чемезову: кто такой медведев и кто ЧЕМЕЗОВ!