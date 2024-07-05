РИА «Новости»: под Одессой поразили центр подготовки диверсантов-подводников ВСУ

Центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались обучением диверсантов-подводников, поразили в Черноморске в Одесской области, заявил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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