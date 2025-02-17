Смолянам рассказали о ходе реставрации крепостной стены

Темп работ по восстановлению Смоленской крепостной стены обсудили в Москве. В столице губернатор Василий Анохин провёл рабочую встречу с заместителем министра культуры Российской Федерации Владимиром Осинцевым.
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