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«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России

Бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.

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