«Сибирь» прервала рекордную, победную поступь «Спартака» в КХЛ

Накануне встречи с «Сибирью» известный и заслуженный отечественный специалист Вячеслав Быков заявил, что считает «Спартак» главным претендентом на победу в Кубке Гагарина: «Если «Спартак» занимает первое месте во всей КХЛ, значит, дела у них идут неплохо.