Тяжелобольной отец на фото: Румер Уиллис отмечает день рождения дочери в трудное время для семьи Елена ГалицкаяРумер Уиллис, старшая дочь известного актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур, отметила первый день рождения своей дочери Луэтты в кругу близких и друзей.