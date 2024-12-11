Что происходит при государственном перевороте

Промышленный потенциал страны остаётся тем же самым (а скорее всего становится меньше). Живущие в стране люди остаются теми же самыми (возможно, они получают надежду на лучшее будущее, однако такие надежды в основном не сбываются).
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