Пенсионерка из России переплыла пролив Дарданеллы за 56 минут

РЕН ТВ Российская пловчиха Марина Короткова заняла первое место среди женщин в заплыве через турецкий пролив Дарданеллы в возрастной категории от 65 до 69 лет, преодолев дистанцию за 56 минут 54 секунды.
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