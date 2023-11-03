ИИ стал словом года. Самый популярный в мире термин

Словарь Коллинза назвал «искусственный интеллект» словом 2023 годаСловарь английского языка Collins British English Dictionary назвал слово «AI», сокращенно «искусственный интеллект», словом года в 2023 году.
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