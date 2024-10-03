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  • Eduard
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Жена пленного бойца ВС России раскрыла подробности шантажа со стороны ВСУ

Жена пленного бойца ВС России раскрыла подробности шантажа со стороны ВСУ

Жена пленного российского бойца Сергея Полия Юлия рассказала, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) требовали от нее снять на видео поджог военкомата и авто военных, угрожая в противном случае отрезать ее супругу голову.

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