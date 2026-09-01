Деревянные окна: практичный взгляд на выбор, эксплуатацию и современные технологии

Когда заходит разговор об остеклении жилья, многие по привычке вспоминают про пластик. Но стоит хотя бы раз внимательно присмотреться к деревянным рамам, как становится понятно: этот материал не просто дань традиции, а вполне осознанный выбор для тех, кто думает о комфорте, долговечности и атмосфере дома.
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