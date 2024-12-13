Похож ли квантовый компьютер на кота Шрёдингера? Интервью со Станиславом Страупе

— Где сейчас передний край квантовых вычислений, самые многообещающие направления развития? — До сих пор нет однозначного лидера даже среди физических систем, на которых ученые пытаются строить квантовые вычислители.
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