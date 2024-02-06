Дементьев — о включении Кузнецова в программу помощи НХЛ: это распространённая практика

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Евгении Кузнецове, который был направлен на прохождение программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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